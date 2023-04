Mulher é enganada por golpista e perde mais de R$ 1.500

Na tarde da última terça-feira (18), uma mulher de 38 anos recebeu mensagens de um número com DDD 17 se passando pelo irmão da vítima e durante as conversas solicitou a vítima a quantia de R$ 1.560 alegando que tinha limite de pagamento excedido e que precisava do dinheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima é caminhoneiro e costumeiramente realiza transações devido ao trabalho. A mulher realizou a transferência tendo como beneficiário um homem.

Após a transação a mulher ligou para o número que o irmão utiliza e percebeu que tinha sido vítima de um golpe financeiro. O comprovante da transação e “prints” das conversas foram entregues para a polícia.