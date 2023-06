Mulher é esfaqueada em discussão com rival na quadra do bairro de Lourdes

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada na tarde de sexta-feira (2) na rua Cândida Vitória Lopes, próximo à quadra de Esportes do bairro de Lourdes. A autora das perfurações foi uma outra mulher, de 44 anos, que segundo a vítima, elas têm uma rixa antiga, inclusive em outra briga entre as duas, houve esfaqueamento

Segundo boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento preventivo pelo local quando viu uma mulher caminhando pela rua com uma pequena perfuração ensanguentada na testa e ao indagá-la sobre o que ocorreu, a mesma tentou desvencilhar os policiais e informou que não seria nada demais e que se poderia ir embora, pois, não queria atendimento médico para esse seu ferimento.

Mais adiante a equipe viu uma outra mulher totalmente ensanguentada, andando de forma imprecisa e falando que uma mulher teria atentado contra a sua vida por meio de esfaqueamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e na frente dos policiais as mulheres estavam muito alteradas e começaram a querer brigar novamente.

Conforme a polícia, foi pedido para que a autora das facadas entrasse o compartimento de segurança para que cessasse novamente as desavenças entre as duas, o que foi imediatamente ignorado por ela com comportamento agressivo e não cooperativo e por isso foi necessário usar o disparo de elastômero contra ela, assim evitando contato físico.

Uma outra equipe policial esteve no local dos fatos e encontrou um homem com perfuração na sua mão lado direito, pescoço e orelha lado direito também proveniente dessa briga entre as duas.

Foi apurado que já algum tempo havia uma rixa entre ambas e que em outra briga entre elas já havia outro esfaqueamento.

Segundo a PM, a mulher esfaqueada chegou no ginásio da Praça da Iacal e teria começado a falar ‘atravessado’ para autora das facadas, o que desencadeou uma vias de fato entre ambas, e a autora acabou pegando um objeto perfurante que estava numa cozinha improvisada pelos frequentadores daquele local e na sua posse, começou a desferir golpes na vítima, ocasionando quatro ferimentos em sua perna lado esquerdo, dois ferimentos no seu rosto e dois ferimentos na parte de trás de sua cabeça, além de auto próprio lesionar com um ferimento na sua testa, um na sua face e um ferimento no seu braço esquerdo.

O homem tentou separá-las, onde sem intenção, foi ferido. A faca não foi encontrada no local; os feridos foram encaminhados até a Santa Casa local, já a autora foi encaminhada até a Delegacia de Policia Civil.