Mulher é morta pelo ex com facada no pescoço, homem tinha plano de fugir para Portugal

Alessandra da Penha Cardoso, 42 anos foi morta na manhã desta terça-feira (29), por volta das 10h30 na Avenida Evaristo Pereira Ferreira, no bairro Santo Antônio. Ela foi atingida com uma facada no pescoço pelo ex-marido, Eurico Costa Machado, 50 anos.

Alessandra morreu quando voltava para casa depois de ir à Delegacia solicitar proteção, pois o ex não aceitava o fim do relacionamento e passou a ameaça-la. Informações do Corpo de Bombeiros são de que ao chegar no local constataram que a mulher já estava sem vida.

Conforme boletim de ocorrência, o homem confessou o crime e contou teria desferido uma facada no corpo da mulher, e que também já estaria pronto para ir embora para o exterior com destino a Portugal.

O casal já estaria tendo desavenças constantes há alguns dias, e em uma dessas brigas a mulher informou aos militares que teria uma medida restritiva contra ele.

Após saber do crime, a PM realizou buscas pelo o autor em um hotel, onde ele estaria morando, porém a atendente informou que ele teria realizado a finalização de sua estadia no domingo (27). Em buscas pela região algumas pessoas disseram ter visto o homem passar correndo a pé sentido aos fundos de uma loja de materiais veterinários e uma moradora da região disse aos policiais que teria visto o possível autor pular o muro de uma residência na Rua Julio M. Abrot.

Foi feito cerco tático pelo quarteirão, e diante do flagrante e ainda em busca pelo autor a polícia entrou pelo muro da residência no quintal da casa.

O carro dele foi localizado e ao ver os policiais ele tentou fugir tentando pular o muro dos fundos adentrando na residência vizinha e se escondendo na mesma em um quarto nos fundos, onde o morador saiu para a via ao ver o autor e informou a guarnição que estava realizando o cerco vindo assim prende-lo.

Durante buscas, no automóvel do autor a Polícia constatou que todas as suas roupas estavam no seu interior.

O filho da vítima ao chegar no local visualizando a mãe caída desferiu um soco na porta de sua residência vindo a lesionar seu braço direito no vidro.

Foi dada a voz de prisão ao autor pelo crime de feminicídio, onde foi necessário o uso de algemas, para a prevenção da integridade física do autor e da guarnição, tendo ainda o receio de nova tentativa de fuga por parte do mesmo, que foi transportado no compartimento de preso, sendo entregue a autoridade policial sem lesões corporais aparentes.