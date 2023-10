Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher foi presa após tentar passar com drogas no raio-x durante uma visita no presídio de Paranaíba. Os agentes notaram que havia algo incomum nos tornozelos, ao verificarem foi constatado que se tratava de maconha.

Segunda informações, a Polícia Militar foi acionado através do 190, a mulher alegou que estava levando a droga para o irmão que está preso.

Diante dos fatos ela foi encaminha a delegacia de Polícia civil.

