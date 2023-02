Mulher é presa após roubar residência de cadeirante idosa

Uma mulher, de 30 anos, foi presa pela Polícia Militar na última quarta-feira (08) por roubar a residência de uma idosa, cadeirante, no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. A autora era conhecida no meio policial por outras praticas criminosas.

Segundo a ocorrência, a idosa de 66 anos relatou aos policiais que uma mulher desconhecida adentrou sua residência e tentou pegar sua bolsa que estava em cima da cama, porém, se debruçou sobre a bolsa e impediu que autora conseguisse tirar a bolsa à força.

Após não conseguir levar a bolsa, a autora saiu da residência e levou uma bicicleta do local. A bicicleta pertence a uma mulher de 44 anos.

Através de imagens de câmeras de segurança nas proximidades, a equipe policial constatou que se trata de uma autora já conhecida no meio policial, uma mulher de 30 anos. Durante diligências os policiais receberam denúncias de que uma condutora, com as mesmas características as da autora do roubo, estaria em uma moto sem placas na Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva.

Os policiais seguiram em direção ao local e localizaram a suspeita já na rua Theódulo Mendes Malheiros, em frente a lotérica.

Confira mais informações do setor policial em Paranaíba. Veja: