Mulher é presa pela PM quando iria realizar entrega de droga

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na segunda-feira (22), na rua Manoel Salustiano da Rocha e foi flagrada com crack e maconha, que iria vender. Ela conduzia um carro e saía de uma casa, onde é frequente denúncias por tráfico de drogas. Conforme a PM, a Guarnição de Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Manoel Salustiano da Rocha quando viu uma mulher conduzindo o veículo de cor verde saindo de uma residência que constantemente é alvo de denúncias de tráficos de drogas. Ao notar a presença da equipe policial, a condutora fugiu com o veículo em alta velocidade, ela não obedeceu as ordens de parada e foi acompanhada pelos policiais, que tentavam abordá-la. Como a mulher não parava, os policiais dispararam com arma de fogo no pneu traseiro do veículo, somente assim foi possível realizar a abordagem. Durante a busca no interior do veículo foi localizada dentro de uma bolsa, grande quantidade de crack e maconha. Foi dada voz de prisão e a mulher encaminhada, juntamente com o veículo e os entorpecentes, até a Primeira Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Assista:

Continue Lendo...