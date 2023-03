Mulher é presa tentando entram com cocaína em marmita no presídio de Paranaíba

Uma mulher foi presa em flagrante, no domingo (12), tentando entrar com 210 gramas de cocaína no Estabelecimento Penal de Paranaíba. A droga estava escondida em uma marmita que seria entregue a um interno.

Segundo a ocorrência, após vistoria rotineira da Polícia Penal foi localizado duas embalagens dentro de uma vasilha com comida, que pertencia a uma mulher de 47 anos. A droga estava em meio aos alimentos.

A mulher alegou que visitaria seu filho interno do estabelecimento e a marmita seria entregue para ele, porém, ela não soube identificar quem havia fornecido a droga.

A Polícia Militar foi acionada e deu voz de prisão à mulher, e foi encaminhada junto com a droga para a 1º Delegacia de Polícia Civil.