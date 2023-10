Mulher é vítima de estelionato em Paranaíba

No sábado (14), por volta das 20h, uma mulher de 53 anos foi vítima de estelionato após ter sua conta do instagran hackeado. A vítima fez contato com uma amiga de rede social, essa suposta amiga alegou que havia conseguido recuperar a conta, mas que uma terceira pessoa que havia feito o processo de recuperação. Essa “amiga” passou o contato dessa terceira pessoa. A vítima entrou em contato, após conversar com essa terceira pessoa ela foi orientada a fazer um pagamento no valor de cem reais. A vítima fez o pagamento e foi orientada a acessar a conta após 24h00min horas, após tentativa não teve sucesso.

A mulher entrou em contato com a amiga, a amiga disse que sua conta também foi hackeada e que estão usando sua conta para aplicar golpes. A mulher de 53 anos procurou a polícia e fez boletim de ocorrência para as medicas cabiveis

Assista: