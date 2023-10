Mulher é vítima de furto no estacionamento do trabalho

Uma mulher funcionaria de um mercado, na Avenida Major Francisco Faustino dias, foi vítima de furto.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima deixou seu veículo, bicicleta de cor azul, no estacionamento do mercado para trabalhar, por volta das 16h.

A mulher disse aos policiais que no momento do furto estava trabalhando e notou a falta da bicicleta ao ir embora, por volta das 20h20, ao notar a falta do veículo pediu para o gerente verificar as câmeras.

Continue Lendo...

Segundo informações, nas imagens do circuito de segurança, é visto que por volta das 19h39, o praticante do furto, um homem, levou a bicicleta. O caso foi encaminhado para polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista: