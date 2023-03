Mulher esfaqueia ex para se defender de agressões

Uma mulher, de 43 anos, feriu o ex com um golpe de faca no peito, na noite da última sexta-feira (24), no Jardim Paineiras, em Paranaíba. A motivação do ataque ao homem, de 25 anos, seria para se proteger de agressões, segundo a mulher.

À Polícia Militar ela relatou que está separada, quando começaram uma discussão, pois o ex queria reatar o relacionamento e passar a noite com ela. Contrariado, o homem atirou pedras e tentou danificar sua motocicleta. Ela chegou a pegar uma faca em sua residência, mas não feriu o homem.

Em seguida saíram juntos até a residência do suspeito, no Jardim Paineiras, momento que o homem tentou agredi-la e para se defender, desferiu um golpe de faca, que acredita ter ferido o peito do ex.

A PM se deslocou até a residência do homem juntamente com a mulher, porém, ninguém foi localizado no imóvel. No local não havia sinais de sangue pelo e não foi localizada a faca.

De acordo com a polícia, não há registro de chamado para o Corpo de Bombeiros ou entrada no Pronto Socorro da Santa Casa da cidade, para atendimento de esfaqueamento.

Diante do caso a mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, por alegar ter sido vítima de ameaça e agressões físicas.

O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.