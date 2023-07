Mulher esfaqueia marido por ciúmes no Jardim das Paineiras

Uma mulher de 28 anos feriu o marido, um homem de 36 anos, no abdômen na noite de domingo, por volta das 19h50, na rua João Gonçalves de Moares, por ciúmes. Ele estava trabalhando em uma construção quando a mulher chegou e passou a discutir com o marido, sacou um canivete e atingiu a região abdominal. Após ferir o homem, ela fugiu do local.

Conforme a PM, bombeiros militares informaram que se deslocavam para o atendimento de uma vítima de esfaqueamento na Rua José Gonçalves de Moraes, quando a Polícia chegou populares informaram que a vítima já havia sido socorrido em uma carro para o pronto-socorro da Santa Casa Local.

Um colega de trabalho do homem contou aos policiais que eles trabalhavam na construção de um cômodo nas proximidades do estabelecimento comercial, momento em que a mulher chegou e passou a discutir com o marido no meio da rua e por motivo de ciúmes.

Durante a discussão, ela sacou de um canivete, desferiu um golpe contra o abdômen da vítima e saiu correndo do local. Ela foi vista pela PM e correu para um terreno baldio cerca de 200 metros distante do local da briga. Ela localizada ainda com a arma do crime, um canivete de cor preta e confessou ter atingido o golpe contra o seu marido e disse que já o tinha avisado de que cometeria tal ato se percebesse alguma traição.

Na Santa Casa de Misericórdia ele foi submetido a cirurgia. A mulher foi presa em flagrante e a conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.