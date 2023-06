Mulher fere homem com canivete durante discussão em bar

Um homem de 34 anos foi ferido com um corte no braço causado por uma mulher de 28 anos de idade, durante discussão entre os dois na noite de domingo (10), por volta das 23h, em um bar na rua Bruno Mariano de Faria, no bairro Santo Antônio. A mulher disse aos policiais que o homem teria a ameaçado com um revólver.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher informou que um homem de camiseta branca abriu uma bolsa e mostrou-lhe uma arma, dizendo para ela ir embora, caso contrário, sua vida estaria em risco e, posteriormente, o cidadão se saiu do local.

Diante dessa informação, a PM iniciou diligências no intuito de localizar o homem e o encontrou nos fundos da escola Manoel Garcia. Durante a abordagem, os policiais perceberam que ele estava com sangramento no braço e que ele mencionou que foi uma mulher que o havia lesionado com um canivete, após uma briga no bar.

Com relação a arma, o homem disse que não tem arma e diante dessa nova informação, a PM retornou ao local dos fatos a fim de identificar a autora da lesão, e a abordou já em outro local. Após a busca nos seus pertences, foi localizado um canivete dentro de sua bolsa, e ela afirmou ser de sua posse e que o usou na briga.

Diante do exposto todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os demais procedimentos. O homem foi conduzido à santa Casa local para realizar os primeiros socorros, onde foi constatada duas lesões no braço esquerdo, provenientes da briga.