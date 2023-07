Mulher grávida agride marido com tapas e xingamentos por falta de atenção

Uma mulher de 26 anos agrediu o marido, um homem de 40 anos, na noite de quarta-feira (12), por volta das 20h, na rua Vereador Manoel Messias de Freitas, Jardim América em Paranaíba. Vizinhos ouviram a discussão do casal e acionaram a polícia.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais chegaram até a residência e ouviram a discussão que acontecia dentro do quarto e ao chamarem pelos moradores o homem foi até a porta da sala para atender quando os policiais viram a mulher partindo para cima dele com tapas.

Questionada sobre o motivo da briga, a mulher disse que ingeriram muita bebida alcoólica e ela desconfiou que ele estava a igonorando.

Segundo testemunhas, no decorrer do dia as agressões verbais da mulher aumentaram e por volta das 20h ela xingou e chutou o copo de cerveja do marido e deu tapas no rosto dele, o homem pegou no braço dela para entrar para dentro da casa quando a mulher jogou-se no chão e começou a gritar, momento em que os vizinhos chamaram a polícia.

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, a mulher xingava os policiais, jogou-se no chão novamente, tudo na presença de uma conselheira tutelar. A presença do Conselho Tutelar foi necessária por a mulher estar grávida e ter uma criança de apenas 6 anos que mora com o casal. A presença das conselheiras tutelares acalmou a mulher.

O homem apresentava ferimentos na face, sangramento no ouvido e hematomas no peito.

De acordo com o registro policial, depois do fato, a mulher começou a mandar mensagens no WhatsApp do marido dizendo que o amava e pedia para ele voltar para casa.