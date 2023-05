Mulher morre em acidente na BR-158 em Paranaíba

Uma mulher de 57 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e uma carreta no início da tarde desta terça-feira (2), por volta das 12h. O acidente ocorreu próximo à entrada da Vila Santa Isabel em Paranaíba, na BR-158, quilômetro 88.

De acordo com informações, o acidente teria ocorrido quando o carro, conduzido pela mulher, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com a carreta que vinha em sentido contrário. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estão no local atendendo a ocorrência.