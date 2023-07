Mulher perde R$ 1 mil para golpista que fingiu ser amiga

Uma mulher de 37 anos perdeu R$ 1 mil após repassar o dinheiro para uma golpista que se passou por sua amiga em uma rede social. O fato ocorreu às 12h de quinta-feira (20), quando a mulher imaginou que estava falando com a amiga em um bate-papo numa rede social e enquanto isso a amiga teve o acesso a sua conta bloqueado.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher informou que sua amiga teve sua conta de Instagram bloqueada, porém, por não saber de tal informação, a comunicante realizou um pagamento via PIX para a golpista, e que, não desconfiava estar sendo vítima de um golpe até entrar em contato via telefone com a verdadeira amiga.

Conforme o boletim de ocorrência, ela disse ainda que não sabe informar quem pode ser a pessoa que se passava por sua amiga, e que a referida pessoa já a bloqueou das redes sociais.