Mulher tem celular invadido por hacker após ligar em falso 0800

Uma mulher de 58 anos foi vítima de um ataque hacker e perdeu R$ 1.922 na última quinta-feira (23) em Paranaíba. Ela conta que recebeu uma mensagem de texto informando sobre uma compra em uma loja de departamento, por volta das 9h, com a disponibilidade de um número de telefone em caso de dúvidas, após a ligação, um aplicativo foi instalado e o celular invadido.

Conforme boletim de ocorrência, ela recebeu um SMS do remetente 27440 informando que uma compra no valor de RS 3.190,98, efetuada em uma loja em 23 de fevereiro e em caso de dúvidas, ela deveria ligar no telefone 0800 646 4642.

Por desconhecer tal compra, a vítima entrou em contato com o telefone informado, onde na terceira tentativa, foi atendida por um rapaz, sendo que este rapaz informou que havia sido instalado um aplicativo no celular da vítima, e por isso precisaria instalar um novo aplicativo antifraudes.

Ela conta que rapaz deu o passo a passo para instalar um aplicativo chamado "Rustdesk remote desktop", o qual a vítima realizou a instalação conforme orientado. Posteriormente a aplicação deste aplicativo, a vítima percebeu que foi realizado um Pix no valor de R$ 1.922, sendo que ela não fez tal trasferência. Neste momento percebeu que tratava-se de um golpe.