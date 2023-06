Mulher tem conta de rede social sequestrada

Uma mulher de 33 anos teve sua conta do Instagram hackeada e sequestrada na manhã de quinta-feira (8) eo autor do crime pediu R$ 200 para devolver o acesso. Conforme boletim de ocorrência, ela recebeu um link relatando que sua conta havia sido hackeada e que deveria clicar em um link para que retornasse sua conta.

Após fazer o procedimento, ela tentou entrar em sua conta e não mais conseguiu e depois da perda de acesso recebeu uma mensagem via Whatsapp do numero +234 811 573 4481 relatando ser do Instagram e queriam dados da conta da vítima como e-mail e código para que sua conta fosse reativada.

Durante o processo, uma pessoa com perfil no Instagram teria entrado em contato com a vítima através de outro Instagram e pedido a quantia de R$ 200 para devolver a conta.

Golpe

Esse golpe consiste em uma terceira pessoa – no caso o hacker ou golpista – assumir o controle das redes sociais de um usuário a fim de aplicar golpes em seus seguidores. E, ao assumir o controle, o golpista faz diversos anúncios de eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou pede valores em dinheiro aos contatos mais próximos, fazendo-se passar pelo dono da conta. Ou seja, o dono do perfil sofre duplamente ao ter sua conta “sequestrada”, pois muitas vezes os criminosos pedem o “resgate” para devolver a conta hackeada e, nesse meio tempo, vão aplicando golpes.