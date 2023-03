Mulher tenta enganar funerária com falso óbito

Uma funerária de Paranaíba recebeu pedido na manhã de terça-feira (28) informando sobre um óbito ocorrido em Três Lagoas, e o velório ocorreria em Paranaíba. A dona da empresa relata que a falsa comunicante identificou-se como pessoa da família do suposto falecido.

Segundo boletim de ocorrência, a proprietária da funerária, via telefone, falou com um homem da família que constatou a inverdade do fato. O irmão da falsa comunicante do óbito relatou que a autora tem praticado vários delitos desta natureza na cidade. Segundo a polícia há várias ocorrências registradas contra a golpista.