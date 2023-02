Mulher usa droga e agride marido na frente das filhas

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, e o marido, um homem de 25 anos, brigaram e se agrediram na noite de segunda-feira (20), por volta das 23h, na rua Araxá 1, bairro Daniel 5. O desentendimento ocorreu na frente das filhas da mulher, de 7 e 4 anos de idade.

Conforme a ocorrência policial, o homem relatou que sua companheira teria usado cocaína, e o restante do produto ele havia dispensado no vaso sanitário. A situação motivou a agressões da mulher e causou lesões em ambas as orelhas, pescoço, peito, mordida nos dois antebraços no homem.

A mulher confirmou os fatos e foram encontradas marcas de mordida nas costas dela e um hematoma na mão direita. O casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para providência cabíveis ao caso. Ambos os autores não desejaram representar um contra o outro. O Conselho Tutelar foi cientificado da situação, visto que as duas crianças, filhas biológicas apenas da mulher, presenciaram a ação.