Mulheres são flagradas tentando entrar com droga em sandálias no Presídio de Paranaíba

Três mulheres, de 30, 42 e 49 anos, foram presas em flagrante na manhã de domingo (26), por volta das 9h30, tentando entrar com drogas, no Estabelecimento Penal de Paranaíba, Zona Leste da cidade. Os policiais penais localizaram cocaína e maconha, escondidas nas sandálias rasteirinhas das autoras.

Após revista pessoal de rotina no estabelecimento, policiais penais localizaram 80 gramas cocaína na sandália da autora, de 42 anos. Além de 350 gramas de maconha no calçado da mulher, de 30 anos. Autoras não revelaram o destinatário da droga.

A tática de camuflagem da droga chamou a atenção da Polícia Militar, que decidiu averiguar um veículo suspeito estacionado em frente ao presídio.

No carro também foi localizado um par de sandálias, com forte odoro de droga, sendo 169 gramas de maconha e 18 gramas de cocaína compactadas no calçado. A mulher, de 39 anos, assumiu ser a dona da droga, porém, desvinculou a condutora do veículo de envolvimento no tráfico, pois não sabia de nada.

As autoras receberam voz de prisão e foram encaminhadas até a delegacia da cidade e responderão pelo crime de tráfico de drogas.