Mulheres são maioria do eleitorado em Paranaíba

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que este ano, 32.049 eleitores estão aptos a votar no dia 6 de outubro em Paranaíba. A maioria do eleitorado, 52%, é do gênero feminino, com 16.685 eleitoras; os homens representam 48%, com 15.364 eleitores.

Os números apontam que o maior número de eleitores está na faixa etária entre 45 e 49 anos (9,28%), com 2.978, seguido da faixa etária entre 30 e 34 anos (9,27%), com 2.977 eleitores.

O grau de escolaridade mostra que o grupo maior (28%) possui o ensino fundamental incompleto; 18% têm ensino médio incompleto, enquanto 17% têm ensino médio completo.

As estatísticas apontam ainda, que 11% leem e escrevem, e 10% possuem ensino superior completo. Registra ainda, que 5% completaram o ensino fundamental; 4,8% são analfabetos e 4,6% não concluíram o ensino superior.

Com relação ao estado civil, 62%, ou seja, 20.059 participantes, se declararam solteiros; 8.990 (28%) casados; 1.590 divorciados (4,9%); 959 viúvos (3%) e 461 (1,44%) separados judicialmente.

Segundo o TSE, 90%, o equivalente a 29.132 eleitores, preferiram não informar a cor ou raça; 1.359 (4,24%) se declararam brancos; 1.279 (3,99%) são considerados pardos; 261 (0,81%) da raça preta e 18 da raça amarela (0,06%).

Desses, 59%, ou seja, 18.945, já estão com biometria, enquanto 41%, 13.104 eleitores, ainda não realizaram o cadastro biométrico, mas estão aptos a votar.

A 13ª Zona Eleitoral está dividida em 18 locais de votação e 108 seções eleitorais na área urbana e zona rural. Os dados do TSE mostram que 115 eleitores votam pela primeira vez com 16 anos. Paranaíba tem 3.614 eleitores entre 16 e 24 anos.

Na zona eleitoral de Paranaíba, estão inscritos 299 eleitores entre 16 e 17 anos que podem votar facultativamente, contra 149 eleitores registrados em 2020. Na faixa etária entre 16 e 24 anos, estão anotados 3.614 votantes.

Em relação à última disputa pela Prefeitura, o eleitorado cresceu, já que eram 31.289 eleitores aptos, mas 23.583 compareceram às urnas (75%), enquanto 7.707 deixaram de votar, representando 24% de abstenção.

