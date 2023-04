Município pede doação de 25 toneladas de carne apreendida em operação da PRF

Município de Paranaíba protocolou pedido de doação da carne apreendida em recente operação da Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, foi apreendido mais de meia tonelada de cocaína em meio a carga de carne na rodovia BR-158. São 30 toneladas de carne que podem ser doados para entidades sociais da cidade, justificou o prefeito.

“Essa carreta nesse momento está presa lá na pátio da Polícia Rodoviária Federal e a gente, como cidadão, como prefeito, como amigo das entidades, protocolamos agora de manhã um pedido para que o juiz conceda doação dessa carne para as entidades, como Apae, Asilo e Irmãs, Agostinianas”, disse.

A Vigilância Sanitária do Município esteve no local e condenou somente 5 toneladas de carne, restando 25 toneladas para doação. “Quem sabe agora a Vigilância pode nos ajudar também a pedir a doação das outras 25 toneladas para o judiciário”, pontuou.

Maycol ainda disse que a carne pode ser devolvida para a sua origem, pois o proprietário alega que a carne não tem relação com o tráfico de drogas. “Acho muito estranho, já que todo o caminhão que é preso com droga sempre o material é devolvido para o município e é doado e se essa carne for doada para o município, nós vamos doar para as entidades” enfatizou.