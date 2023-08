Município vai entregar mais 300 escrituras de imóveis no próximo final de semana

No próximo domingo (27) o Departamento de Habitação fará a entrega de mais de 300 escrituras de Regularização Fundiária. O bairro mais contemplado é o Daniel V, com 267 escrituras.

A ação acontece no Bairro Daniel 5, às 9h, próximo ao Cras de Lourdes, na Avenida Rio de Janeiro com a Noginel de Paula. No sábado, às 14h, a equipe também estará no local para captação de documentos para novas regularizações na região.

O diretor de Departamento de Habitação, Alexsandro Mello reforça a importância do comparecimento para a entrega das escrituras e abertura de novos procedimentos de regularização. Além do mais, estarão disponíveis para as crianças diversos brinquedos (pula pula, escorregadores e etc), e também pipoca e picolés.

