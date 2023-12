Natal Luz 2023 é inaugurado na Praça da República

A decoração de natal na Praça da República foi inaugurada na última sexta-feira (1º), neste ano, com o tema Natal Luz serão contemplados com decoração a Praça da República, o Calçadão, a Praça Espelho d’Água, a Prefeitura Municipal e o Centro de Eventos Carnaíba.

O prefeito agradeceu a presença da população para acender as luzes do Natal Luz 2023, e ressaltou a importância em cultivar a cultura. Na oportunidade, o prefeito falou sobre o Programa de Regularização Fundiária, que já atendeu mais de mil imóveis.

“Muitas pessoas vão sair desta Praça com os imóveis escriturados, ou seja, os imóveis estão sendo regularizados e valorizados. Nós montamos uma equipe com seis pessoas que estão à disposição da Regularização Fundiária, para atender a população. Nossa cidade é maravilhosa!”, disse.

A noite de inauguração das luzes também contou com apresentações natalinas para a criançada.

Assista:

