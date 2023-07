O Lar de Idosos Santo Agostinho e Casa da Criança receberam na quarta-feira (12) pela manhã o dinheiro arrecada com o Desafio do Bem, na montaria de Nilson Leonel de Paula, na final do rodeio durante a Expopar. O total arrecadado foi de mais R$ 44 mil, dividido igualmente entre duas entidades.

O dinheiro será usado para execução de projetos no segundo semestre.

Assista: