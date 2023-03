No Dia da Mulher, presidente da OAB em Paranaíba fala sobre protagonismo feminino e direitos

A questão da igualdade de gênero hoje está em um patamar bem mais avançado se olharmos para algumas décadas atrás. No entanto, ainda há muito para evoluir e o mesmo que o protagonismo feminino cresça cada vez mais.

É verdade que as mulheres estão cada vez mais conscientes sobre seus direitos e esse pode ser um bom ponto de partida. No entanto, as estatísticas mostram que isso não é suficiente: é necessário promover uma transformação estrutural para reduzir de fato a disparidade de gênero.

Neste dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher recebemos a presidente da seccional da OAB em Paranaíba, Daniela Carósio.

Acompanhe: