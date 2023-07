No final de semana, dois caem em golpe do pix premiado e perdem quase R$ 12 mil

Cada vez mais comum, mas mesmo assim continua fazendo vítimas em Paranaíba, o golpe do PIX Premiado fez mais dois moradores da cidade perderem dinheiro.

A primeira ocorrência registrada foi na tarde de sexta-feira (21), por volta das 16h, quando um homem de 40 anos disse ter visto um anúncio no perfil de um amigo com a proposta de investimento de um valor, e com retorno quatro vezes mais o dinheiro repassado.

Ele contou que chegou realizar quatro transferências que somaram R$ 11.861, nas seguintes quantias: R$ 2.500, R$ 1.967,25, R$ 394,97, e R$ 7.000. Além dos valores foram enviados dados pessoais.

Na segunda ocorrência, uma mulher de 27 anos caiu no golpe do pix premiado e perdeu R$ 500 no sábado (22), por volta das 18h. Ela viu em um perfil numa rede social o atrativo do investimento e teve promessa de ter devolvido R$ 2.200.

Segundo registro policial, ela viu a tabela de investimentos num perfil que depois descobriu que havia sido hakeado, mas antes disso, depositou a quantia de R$ 500 com a falsa promessa de que receberia R$ 2.200.

A vítima teria sido orientada a depositar ainda mais, contudo, na segunda solicitação é que desconfiou que tratava-se de um golpe.