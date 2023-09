Mato Grosso do Sul foi o estado que registrou as maiores temperaturas no país

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta, de grande perigo, que vai até terça-feira (26), quando o estado pode registrar máxima de 44°C. As maiores temperaturas no estado registradas no sábado foram em Água Clara, com 42,2°C, e Porto Murtinho, com 42°C. Três Lagoas registrou 41,5°C, enquanto Paranaíba chegou a 41,2°C e Coxim marcou 40,4°C. Ainda durante esta semana, as temperaturas podem subir.

O Calor excessivo segue em alta em nossa cidade e em alguns lugares do Brasil.

Confira algumas dicas de Hidratação que podem te ajudar nesse período quente!

Nutricionista dá dicas de alimentação para dias quentes, assista: