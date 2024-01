Novos conselheiros tutelares foram diplomados e empossados em Paranaíba

Eleitos em outubro de 2023, os Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes, foram diplomados na manhã desta terça-feira (10). A celebração de posse ocorreu no Gabinete e foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Emerson Luis Fischer de Oliveira, Patrícia Rodrigues de Souza, Katiuscia das Dores dos Santos, Lindomarcia Lindiane de Freitas, Silmo Rosa de Oliveira, Amanda Moraes Tavares Lamblém, Katiúscia Aparecida de Paula Tamarozzi e Márgila Leal De Souza Tocchio, foram os diplomados.

Cleide Martins, presidente do CMDCA, falou sobre a posse. “Nós empossamos cinco titulares e três suplentes que vão trabalhar na defesa, garantia e na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes do nosso Município. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos e aos que confiaram no trabalho do Conselho Tutelar”, disse.

A secretária de Assistência Social, Celina Pereira, parabenizou os eleitos conselheiros suplentes e afirmou a importância do trabalho dos conselheiros para o município.

A chefe de Gabinete, Jane de Paula, também parabenizou os diplomados e reforçou a importância dos serviços desempenhados pelos conselheiros, bem como a parceria com a Prefeitura. “Desejo a todos muito sucesso no ano de trabalho e na garantia dos direitos das crianças e adolescentes para que tenham segurança e proteção”, disse.