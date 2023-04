Novos semáforos são instalados em avenidas de Paranaíba

Novos semáforos foram instalados entre as avenidas Marcelo Miranda Sorares e Coronel Gustavo, além da Avenida Antônio Garcia de Freitas, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba, pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). O equipamento começou a funcionar nesta terça-feira (04) e foi posicionado nos dois sentidos da via.

O local também recebeu sinalização com auxilio de botão que fica na haste do semáforo, alertando os condutores para a travessia de quem passa pelo local a pé.

Ao Jornal do Povo-RCN67, Miguel Correa, diretor do Demutran, destacou que a implantação do semáforo atende a uma demanda intensa da região, incluindo estudos técnicos, também de condutores que usam a via como rota principal para deslocamento. Além disso, agentes de trânsito estarão no local, orientando condutores e pedestres.

O serviço de instalação começou na semana passada e concluído nesta terça-feira (04).

