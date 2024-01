O Sindicato Rural de Paranaíba irá disponibilizar aos associados mudas do capim BRS Capiaçu

Devido ao seu alto potencial de produção também pode ser utilizado para produção de biomassa energética. O BRS Capiaçu apresenta maior produção de matéria seca a um menor custo em relação ao milho e a cana-de-açúcar. A silagem deste capim constitui uma alternativa mais barata para suplementação do pasto no período da seca. Os associados interessados nas mudas do BRS Capiaçu deverão procurar a secretaria do Sindicato Rural de Paranaíba para fazer um cadastro e obter mais informações. Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural dá detalhes de como se inscrever para retirar as mudas.

