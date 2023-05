Obra de canalização do Córrego Estiva é iniciada

Foi iniciada a canalização do Córrego Estiva em Paranaíba. A obra foi conquistada pela atual gestão e é executada pelo Governo do Estado, no valor de R$ 1.404.792,42 (Um milhão Quatrocentos e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos). Além deste córrego, também serão canalizados os córregos Fazendinha e Cabeceira.

A canalização aumenta a velocidade de escoamento das águas das chuvas, auxiliam no combate às enchentes e melhoram a eficiência do sistema de drenagem.

“A única canalização feita em Paranaíba tem 40 anos e foi em parte do Córrego Fazendinha, que passa do Espelho d’Água até a descida da Dona Nena. Vai ficar na história a continuação destes canais”, destacou o prefeito.

Para fazer a canalização foi realizado um estudo técnico que avaliou as condições dos três córregos. Cada córrego tem sua particularidade e metragem. Será feito o canal trapezoidal, aos fundos do Carnaíba, o canal do Córrego Estiva e a continuidade do Córrego Fazendinha.