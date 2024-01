'Operação Sansão' prende comparsa de traficante após movimentação de R$ 15 mi

Nesta terça (30) e quarta (31), o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Paranaíba, cumpriu dois mandados de prisão preventiva de indivíduos investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A investigação é um desdobramento da “Operação Sansão” que teve início após a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas em março de 2023.

Segundo a investigação, o homem, sua mãe e um outro comparsa movimentaram, por cerca de três anos, mais de R$15 milhões entre eles e e outras pessoas.

Conforme a Polícia, o valor das transferências realizadas, somado ao fato de que diversas se deram de formas fracionadas no mesmo dia ou em datas muito próximas, muitas vezes para a mesma pessoa, ficou constatado após a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, devidamente deferida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a Polícia Civil de Paranaíba representou pela prisão dos dois homens, que foram presos entre terça e quarta-feira. A Operacao resultou no sequestro de um imóvel comercial pertencente ao homem preso no ano passado, que era utilizado como base para o comércio do tráfico de drogas, bem como a apreensão de um veículo Audi A4 de propriedade do comparsa.

Cumpriu-se busca domiciliar na residência do comparsa e foram apreendidos diversos celulares, cartões de créditos e documentos.

Por fim, a Polícia Civil representou pelo bloqueio das contas bancárias de todos os envolvidos, o que também foi deferido pelo Poder Judiciário, medida necessária para evitar que haja enriquecimento ilícito por parte dos investigados.

Os três foram indiciados pelos crimes de Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa.

Considerando a grande quantia de transferências realizadas, a Polícia Civil segue apurando os fatos, inclusive para identificar possíveis outros autores.