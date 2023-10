Orçamento de Paranaíba para 2024 será de R$ 318 milhões

A receita estimada e despesa fixada de Paranaíba em 2024 é de R$ 318 milhões, sendo que o orçamento fiscal foi de R$ 210,4 milhões e o de seguridade social R$ 107, 5 milhões. A Lei foi enviada para apreciação dos vereadores nesta semana e encaminhada pela Mesa Diretora à Comissão de Finanças, com prazo de 30 dias para análise. O valor é R$ 6 milhões a mais que o Orçamento de 2023.

Conforme o documento, a Câmara Municipal deverá receber duodécimo de R$ 11, 4 milhões. A pasta com a maior receita é Saúde, com previsão de R$ 74.689 milhões, já a Educação fica com R$ 25.011 milhões, mais R$ 42, 7 milhões do Fundeb. E, a Secretaria de Obras e Urbanismo deve contar com R$ 60, 5 milhões. Além das secretarias, há destinação de verbas para os Fundos Municipais.

Lei orçamentária autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional de até o limite de 35% do montante total da despesa fixada.