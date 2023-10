Carolina alerta os tutores de cães e gatos sobre a importância da castração, também afirma que castrar antes do primeiro cio diminui 99% a chance de desenvolver o câncer de mama. O autoexame no animal também é necessário, através do toque é possível fazer um diagnostico precoce e acelerar o processo de tratamento, as formas de tratamento também podem ser feitas com tratamentos e cirurgias.

