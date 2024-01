Padrasto ameaça enteado usuário de entorpecentes com foice

A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira, (15) para uma ocorrência na rua dos Buritis onde um homem ameaçava com uma foice o enteado. De acordo com o padrasto, ele teria entregado ao enteado, que é usuário de drogas, e já teve ocorrências registradas com a polícia, uma bicicleta, e ele pretendia vende-la, como já havia feito com outra.

Segundo a ocorrência, por isso, o padrasto teria ido até a residência do enteado para pegar a bicicleta, quando esse o teria agredido pelas costas, dando início à briga. Foi aí que o padrasto voltou à sua residência para pegar a foice e voltar ao local da ocorrência e destruir a bicicleta, momento em que a Polícia Militar chegou ao local.