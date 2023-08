Pai é preso após dar bebida alcoólica a filho adolescente em Paranaíba

Um homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Militar após embriagar o filho, um adolescente de 14 anos, com bebida alcoólica. A prisão aconteceu na última sexta-feira (25), em um estabelecimento localizado na Avenida Marcelo Miranda Soares, no bairro Santo Antônio.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para averiguar atender uma denúncia de vias de fato no estabelecimento comercial. No local, estavam apenas o pai e o filho perturbando os funcionários do local.

Durante o atendimento os policiais perceberam que pai e filho estavam bêbados. O adolescente confirmou que o ele e o pai haviam consumido bebida alcoólica.

O homem recebeu voz de prisão, sendo necessária a utilização de força para a condução do homem para a delegacia de Polícia.

