Paranaíba assina convênio com o programa Cidade Empreendedora

A Prefeitura Municipal de Paranaíba firmou parceria com o Sebrae/MS e formalizou a adesão ao programa Cidade Empreendedora em cerimônia realizada, nesta quinta-feira (11), na sede do Sebrae, em Campo Grande. O evento contou com a presença do vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, além de representantes de outras prefeituras municipais que também aderiram à iniciativa, e autoridades vinculadas ao setor produtivo do Estado.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, o programa Cidade Empreendedora irá auxiliar a gestão pública na implementação de ações que fomentem o empreendedorismo e melhorem o ambiente de negócios do município. O contrato de formalização de adesão foi assinado pelo secretário municipal de Indústria e Comércio de Paranaíba, Edivando Quirino dos Santos, representando o prefeito Maycol Queiroz, que destacou a importância da parceria com o Sebrae/MS para o desenvolvimento do município.

O secretário municipal, Edivando Quirino, participou do Jornal do Povo e explicou como o projeto funcionará.

