Paranaíba busca parceria com o Governo para Parque Aquático Municipal

Paranaíba busca a abertura do Parque Aquático Municipal, que a prefeitura programa colocar em funcionamento ainda neste ano. O local, onde já funcionou a Estancia Turística Alencastro, vai ser arrendada pelo município e passará por reforma que prevê a construção de rampas de acesso no Rio Paranaíba para embarque e desembarque das embarcações, playground entre outros.

Na quarta-feira (19), o secretário municipal de Turismo, Douglas Robalinho, se reuniu com o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, para selar uma possível parceria com o Estado. A ideia é fazer do local mais uma atração turística do Estado, além de ampliar as opções de lazer para a população local e região. “Estive com o secretário Eduardo Rocha pleiteando uma parceria para nosso projeto porque sei que o Governo do Estado enxerga com bons olhos ações como esta. Agora vamos aguardar como vai se desenhar a parceria que, certamente, vai beneficiar toda a população local e de MS”, ponderou.

Além do aspecto turístico, a implantação de um empreendimento deste porte movimenta todo um setor econômico. Hotéis, restaurantes, postos de gasolina são algumas das atividades que ganham com a abertura do parque. Além de fomentar a criação de novas vagas de emprego. “Quando você abre uma empresa do setor de turismo você não movimenta apenas o local, você amplia a procura nos hotéis, mais venda de combustível, mais busca por serviços, ou seja, amplia uma série de situações positivas que são determinantes para o desenvolvimento da região”, frisou.

O parque será administrado pela prefeitura de Paranaíba e não será cobrada a entrada. “A ideia é de inclusão social, seja de qualquer classe da sociedade, vamos oferecer um excelente local de lazer, turismo e entretenimento”, finalizou. (Com informações da assessoria)