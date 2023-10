Paranaíba começa a semana com 114 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador em Paranaíba oferta nesta semana 114 vagas de emprego em diversas áreas. As vagas com mais oportunidades são auxiliar de linha de produção (22), colhedor de cana-de-açúcar (16), operador de tráfego (16), pedreiro (13) e servente de obras (10).

Além disso há vagas para resgatista (8), roçador - na cultura (5), motorista de ambulância (4), auxiliar de limpeza (4), armador de ferros (3), vendedor interno (3), carpinteiro (3), mecânico de motosserra (2), auxiliar de expedição (2), auxiliar de escritório (1), auxiliar de limpeza (1), e secretário - executivo (1).

A Casa do Trabalhador fica localizada na Praça da República, s/n – Centro (Piso superior do shopping). O telefone de contato é (67)3503-1005; com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Outras cidades se destacam, como é o caso de Aparecida do Taboado (117), Batayporã (125), Cassilândia (425), Chapadão do Sul (356) e Costa Rica (129), além de Maracaju (108 vagas), Nova Andradina (158).

Para acessar todas vagas clique aqui.