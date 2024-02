Paranaíba começa a vacinação contra a dengue

O município de Paranaíba recebeu nesta semana um lote de 1.025 doses da vacina contra a dengue. A coordenadora de imunização, Ana Paula Barbosa de Oliveira, informa que de acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, as primeiras doses serão aplicadas em crianças de 10 e 11 anos.

Desde a última quinta-feira (15), as doses estão disponíveis nas sete unidades de saúde do município. À medida que chegarem novas vacinas e notas técnicas, as doses serão aplicadas até a faixa etária de 14 anos, explicou a coordenadora.

Continue Lendo...

A vacina é feita em duas doses, sendo a segunda após 90 dias da primeira. É importante ressaltar que, quem teve dengue, deverá esperar 6 meses para receber o imunizante.

O início da vacinação por essa faixa etária é uma estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde, e permite que mais municípios recebam as doses neste momento, diante do quantitativo limitado de vacinas disponibilizado pelo laboratório fabricante.