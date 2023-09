Paranaíba começa semana com 55 vagas de emprego

Nesta segunda-feira (11), a Casa do Trabalhador está com diversas oportunidades de emprego. Construção civil é o setor com mais vagas abertas, com 10 vagas para pedreiro com experiência; e 10 vagas para servente de pedreiro, não é necessária experiência. Também há outra empresa contratando e oferece 8 vagas para servente e 6 vagas de pedreiro com boa remuneração.

No comércio local há vagas para vendedora, não é necessária experiência; duas vagas para posto de gasolina e conveniência sendo 1 frentista e 1 atendente ambos os sexos, não é necessária experiência; um açougueiro com experiência, sexo masculino, para supermercado, ótima remuneração; três vagas para repositor de supermercado, ambos os sexos, não é necessária experiência; e uma vaga para vendedora jovem aprendiz, sexo feminino, idade entre 18 e 21 anos.

Também tem a oferta de cinco vagas para porteiro de Empresa, ambos os sexos, maior de 18 anos, não é necessária experiência, somente ter noções de informática e disponibilidade de horário; uma vaga para motorista de máquina agrícola, com experiência, sexo masculino, trabalho rural, ótima remuneração; e três vagas para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador fica localizada no piso superior do Paranaíba Shopping - Praça da República. Telefone: (67) 3503-1005. O horário de funcionamento é das 7h às 13h.

A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores de Paranaíba o agendamento de atendimento por meio do aplicativo "MS Contrata+ para Trabalhadores", com esse recurso o trabalhador será atendido no dia e na hora marcada. Os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho.