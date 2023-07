Paranaíba comemora 166 anos de emancipação política

Paranaíba comemora 166 anos de emancipação político-administrativa, na terça-feira, 4 de julho. A data será celebrada com show gratuito das duplas, Rio Negro e Solimões, Ícaro e Gilmar, no domingo (3), durante a 59ª Expopar e 19ª Expoleite, no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. Também haverá a tradicional queima de fogos.

Para abrir as comemorações da data, a prefeitura entregou algumas obras, em junho, entre elas a primeira ponte de concreto da zona rural do município. A ponte “Toninho Cervoni”, construída sobre o Rio Santana, custou mais de R$ 1,7 milhão dos cofres da prefeitura. Na lista, também está a revitalização da praça Santo Antônio.

Além disso, no dia 25 de julho, foi realizada a 32ª Cavalgada Municipal. O evento faz parte dos festejos e contou com mais de 12 comitivas e 400 cavaleiros da cidade e região. O município também desenvolveu atividades culturais gratuitas.“Iniciamos as comemorações com inaugurações, no aniversário vamos descansar! Na véspera, vamos presentear o paranaibense com portões abertos da exposição. Pela primeira vez, duas duplas na mesma noite”, destacou o prefeito Maycol Queiroz.

Encerrando as comemorações, uma missa em ação de graças será celebrada no dia 4 de julho, pelo pároco Alessandro de Assis, em comemoração aos 166 anos da “capital do Bolsão”. A missa será às 18h, na Igreja Matriz Sant’Ana, no Centro da cidade.