Paranaíba é contemplada com mais de R$ 500 mil

Paranaíba foi um dos municípios contemplados com recursos de emendas parlamentares, referentes ao ano de 2023, apresentados por quatro deputados estaduais.

O deputado Coronel Davi encaminhou R$ 130 mil para a área de Saúde e R$ 50 mil para a Cultura. A deputada Mara Caseiro destinou R$ 50 mil para a Saúde e o deputado João César Mato Grosso destinou R$ 100 mil para a Assistência Social. O deputado Paulo Corrêa enviou R$ 100 mil para instalação de placas voltaicas em igrejas evangélicas do município.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, endereçou R$_150 mil em apoio ao município e destacou o protagonismo do parlamento. “Nós temos uma relação muito próxima à população, pois recebemos as demandas das prefeituras e acompanhamos as angústias das entidades em querer atender a todos. Para o ano que vem vamos trabalhar para aumentar o valor das emendas”, disse.