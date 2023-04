Paranaíba entra no mapa do turismo brasileiro

Paranaíba agora faz parte do mapa do turismo brasileiro. A cidade tem pontos turísticos naturais que atraem inúmeros visitantes. A oficialização do Município como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, aconteceu na tarde da última quinta-feira, durante encontro da Associação Integra Costa-Leste, no auditório da Associação Empresarial de Paranaíba, que discutiu eixos do Turismo na região, com representantes de Três Lagoas, Bataguassu, Cassilândia e Aparecida do Taboado.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento do Governo Federal que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região.

De acordo com o diretor de Turismo, Luciano Queiroz, O município enviou informações para fazer parte do novo Mapa do Turismo Brasileiro, bem como o termo aderindo formalmente ao Programa de Regionalização do Turismo sendo certificado. Este programa é um importante instrumento que define as prioridades de investimento do Ministério do Turismo.

Ainda durante o encontro, foi elaborado um plano de ações para desenvolver o turismo na região, bem como para prospecção de apoio, através do Programa de Regionalização do Turismo.

O Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT é um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do Turismo Brasileiro. Além disso, o também propõe diretrizes políticas e operacionais para orientar o processo do desenvolvimento turístico, com foco na regionalização.

Stenio Congro, presidente da Região Turística Costa-Leste, destacou que objetivo do encontro é o fortalecimento do setor turístico na região leste do estado, além de levantamento de produtos turísticos oferecidos por cada município participante da Instância de Governança Regional.

Paranaíba tem investido em políticas de desenvolvimento turístico, visando valorizar suas potencialidades e atrair ainda mais visitantes para a região. Diante disso, o que se espera é que cada região turística planeje e decida seu próprio futuro, de forma participativa e respeitando os princípios da sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e político-institucional.

