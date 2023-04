Paranaíba entra no mapa do turismo brasileiro

Paranaíba agora faz parte do mapa do turismo brasileiro. A cidade tem pontos turísticos naturais que atraem inúmeros visitantes. A oficialização do Município como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, aconteceu na tarde da última quinta-feira, durante encontro da Associação Integra Costa-Leste, no auditório da Associação Empresarial de Paranaíba, que discutiu eixos do Turismo na região, com representantes de Três Lagoas, Bataguassu, Cassilândia e Aparecida do Taboado.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento do Governo Federal que relacionaou municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região.

De acordo com o diretor de Turismo, Luciano Queiroz, O município enviou informações para fazer parte do novo Mapa do Turismo Brasileiro, bem como o termo aderindo formalmente ao Programa de Regionalização do Turismo sendo certificado. Este programa é um importante instrumento que define as prioridades de investimento do Ministério do Turismo.

Ainda durante o encontro, foi elaborado um plano de ações para desenvolver o turismo na região, bem como para prospecção de apoio, através do Programa de Regionalização do Turismo.