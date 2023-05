Paranaíba entregará mais de 70 escrituras de regularização fundiária

Na quarta-feira (17), a Prefeitura, através do Departamento de Habitação, realizará a entrega de mais de 70 Escrituras de Regularização Fundiária. A entrega ocorrerá às 15h, na Rua Almerindo Batista Chaves, esquina com Zeca Benjamin, no Bar do Donato, no Bairro Daniel VI.

Estará presente na entrega a Diretora da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul- AGEHAB, a senhora Maria do Carmo Avesani Lopez.

Após a entrega, entre os dias 17 e 26 de maio, uma equipe ficará à disposição no bairro para o recebimento de documentos no propósito da Regularização Fundiária dos Bairros Daniel VI e Jardim das Paineiras.

Serão entregues: 50 escrituras para o Daniel VI, 10 para a Cohab Santa Rita de Cassia, 05 para o Ipê Branco, 05 para o Daniel VIII e 11 para o Lote Urbanizado.

