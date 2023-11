Paranaíba está entre as cidades de MS que mais registraram acidentes de escorpião

Ataques de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e cobras, costumam ocorrer com frequência nesta época do ano devido ao clima quente e úmido que favorece a reprodução destes bichos. De acordo com dados do Ciatox (Centro de Informações e Assistência Toxicológica), Mato Grosso do Sul registrou, entre janeiro e outubro, 3.623 ataques de escorpiões, sendo 311 no último mês.

Em 2023, Campo Grande lidera o ranking das cidades em MS com mais notificações de acidentes, com 901 casos, seguido de Três Lagoas com 554 e Paranaíba em terceiro com 189.

Perto do recesso escolar, os pais também devem ficar mais atentos aos lugares onde as crianças brincam.

