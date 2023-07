Paranaíba estreará na Copa Assomasul no próximo sábado em Selvíria

Neste próximo sábado, 15, Paranaíba estreará na Copa Assomasul em Selvíria. A Copa Assomasul é uma copa onde somente funcionários públicos podem participar e o secretário da pasta esportiva desde já agradece a todos os servidores públicos que formam a equipe.

A competição tem a participação de 68 municípios com premiação de mais de R$ 50 mil em dinheiro e é considerado o maior campeonato amador de futebol de campo do Mato Grosso do Sul.

“Obrigado a todos pela disposição em representar o nosso Município e que Deus possa nos abençoar. Obrigado prefeito por mais esta oportunidade de participação. Vamos lá Paranaíba em busca de bons resultados”, disse o secretário empolgado com a participação em mais um evento esportivo.