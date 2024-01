Paranaíba fecha 2023 com shows e apresentações

A Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou mais um Réveillon. Festa que aconteceu no Centro de Eventos Carnaíba e contou com muitas apresentações, deixando a chegada de 2024 em clima de alegria e emoção.

O Réveillon contou com a equipe de Moto Freestyle, Jacaré do Brejo que acabou não se apresentando devido à chuva. ocorreram normalmente. Já as apresentações musicais da Banda Santa Helena, Batom na Cueca e da cantora Paola ocorreram normalmente.

Continue Lendo...

Pontualmente à meia noite, houve queima de fogos para iluminar a chegada de 2024.